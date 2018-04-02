Способ решения проблемы позабавил горожан
В Кургане рассыпающийся фундамент общежития по ул. Тельмана, 8 подперли реечками. Фото разместили очевидцы в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Дом обслуживает МУП «Прометей», однако оперативно получить комментарии по поводу состояния здания не удалось. В приемной организации на звонок корреспондента никто не ответил.
«На века», — шутят курганцы в комментариях к фотографии. «Как тебе такое, Илон Маск?» — иронизирует один из пользователей соцсети.