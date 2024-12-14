Hurriyet: Турция попросила США освободить ее от санкций по Газпромбанку

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Турция хочет выйти из санкционного списка США по Газпромбанку
Турция хочет выйти из санкционного списка США по Газпромбанку Фото:

Министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар заявил, что введенные США санкции против Газпромбанка затронут и Турцию, и страна хочет освобождения от этих ограничений. Об этом сообщили в турецких СМИ.

«Министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар заявил, что это решение [санкции против Газпромбанка] также затронет Турцию и что они хотят освобождения от налога», — передает турецкое издание Hurriyet слова Байрактара. По их данным, текущим приоритетом Стамбула является выход из-под этих санкций. После подачи Турцией соответствующих заявок в США, там начали расследование проблемы.

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Министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар заявил, что введенные США санкции против Газпромбанка затронут и Турцию, и страна хочет освобождения от этих ограничений. Об этом сообщили в турецких СМИ. «Министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар заявил, что это решение [санкции против Газпромбанка] также затронет Турцию и что они хотят освобождения от налога», — передает турецкое издание Hurriyet слова Байрактара. По их данным, текущим приоритетом Стамбула является выход из-под этих санкций. После подачи Турцией соответствующих заявок в США, там начали расследование проблемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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