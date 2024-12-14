Hurriyet: Турция попросила США освободить ее от санкций по Газпромбанку

Министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар заявил, что введенные США санкции против Газпромбанка затронут и Турцию, и страна хочет освобождения от этих ограничений. Об этом сообщили в турецких СМИ.
«Министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар заявил, что это решение [санкции против Газпромбанка] также затронет Турцию и что они хотят освобождения от налога», — передает турецкое издание Hurriyet слова Байрактара. По их данным, текущим приоритетом Стамбула является выход из-под этих санкций. После подачи Турцией соответствующих заявок в США, там начали расследование проблемы.
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