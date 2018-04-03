В ДНК человека нашли участок, влияющий на развитие рака

Исследователи Калифорнийской школы медицины в Сан-Диего и Центра рака Мурса выявили 200 мутаций в ДНК человека, связанных с развитием раковых заболеваний. Найдены они были в неожиданном месте.
Согласно выводам ученых, развитие рака может быть связано с «мусорной» частью ДНК. Ранее считалось, что этот сегмент генетического кода не используется организмом. Однако в ходе проведенных исследований был выявлен ряд мутаций, активизирующих гены, способствующие развитию болезни. В частности, речь идет о DAAM1, который делает опухоль более агрессивной, сообщает Lenta.ru.
В ходе исследований ученые сравнили данные по 15 тысячам опухолей со здоровыми тканями 930 пациентов. Итоги исследований были опубликованы в журнале Nature Genetics.