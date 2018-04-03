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03 апреля 2018
17:06  03 апреля 2018 0

В ДНК человека нашли участок, влияющий на развитие рака

Визит губернатора СО и Чулпан Хаматовой в ОДКБ №1. Екатеринбург, анализ, микроскоп
Развитие болезни активизируют гены, ранее считавшиеся неработающимиФото: Анна Майорова © URA.RU

Исследователи Калифорнийской школы медицины в Сан-Диего и Центра рака Мурса выявили 200 мутаций в ДНК человека, связанных с развитием раковых заболеваний. Найдены они были в неожиданном месте.

Согласно выводам ученых, развитие рака может быть связано с «мусорной» частью ДНК. Ранее считалось, что этот сегмент генетического кода не используется организмом. Однако в ходе проведенных исследований был выявлен ряд мутаций, активизирующих гены, способствующие развитию болезни. В частности, речь идет о DAAM1, который делает опухоль более агрессивной, сообщает Lenta.ru.

В ходе исследований ученые сравнили данные по 15 тысячам опухолей со здоровыми тканями 930 пациентов. Итоги исследований были опубликованы в журнале Nature Genetics.

Виктор Жуков
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