ХК «Югра» уходит в ВХЛ без согласования с губернатором ХМАО

15:38 06 апреля 2018 0

Губернатора Комарову не поставили в известность о новых планах ХК «Югры» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Решение о переходе главной спортивной гордости ХМАО, хоккейного клуба «Югра» в Высшую хоккейную лигу после вылета из КХЛ не обсуждалось с правительством региона. Это «URA.RU» подтвердили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В депсвязей при этом отметили, что подача заявок в ВХЛ — сугубо клубная работа. Директор депспорта ХМАО Игорь Губкин затруднился ответить, знает ли Наталья Комарова о планах ХК «Югра». «Клуб только готовит заявку на участие в ВХЛ, это вопрос будущего. Губернатор, скорее всего, в курсе всего, но точно сказать не могу, принимала ли участие Наталья Комарова в обсуждении решения о подаче заявки», — прокомментировал Губкин.

Как ранее сообщало «URA.RU», в КХЛ принято решение об исключении «Югры» из главной хоккейной лиги страны. Одной из причин этого стала слишком высокая доля госфинансирования клуба — 85% бюджета команды составляют окружные деньги (ежегодно выделялось порядка 800 млн рублей). После этого руководство «Югры» заявило о планах выступать в следующем сезоне в ВХЛ.

Накануне стало известно, что югорский клуб может занять место нижнетагильского «Спутника», который завершает свое выступление в Высшей лиге. Президент «Югры» Василий Филипенко опроверг эту информацию, отметив, что судьба команды из Ханты-Мансийска никак не связана со «Спутником». Филипенко также рассказал, что бюджет на будущий год только верстается, но команда планирует больше денег тратить на развитие детского спорта.

«Вот у вас любимая тема — это деньги. Могу сказать, что даже в КХЛ мы половину выделяли на школы. А сейчас процентное соотношение будет еще больше в пользу детей. ХК „Югра“ — это не только профессиональная команда, это 12 детских команд, 400 детей занимаются. Но пока бюджет верстается, про объемы сказать ничего не могу», — отметил Филипенко.

Как ранее сообщало «URA.RU», финансовая деятельность ХК «Югра» может стать основанием для возбуждения уголовных дел. По сведениям источников агентства, руководство клуба при содействии департамента физической культуры и спорта осуществляло различные манипуляции с выделенными из бюджета деньгами. Согласно отчетности хоккейного клуба, с которой удалось ознакомиться агентству, взносы и иные целевые поступления в клуб с 2014 по 2016 годы составили свыше 3 миллиардов 378 миллионов рублей.

По версии правоохранителей, хоккеисты и другие сотрудники «Югры» могли получать повышенные гонорары, часть из которых были вынуждены передавать третьим лицам. Также есть информация, что в правительстве округа решается вопрос об отставке директора депспорта Игоря Губкина.