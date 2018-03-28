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28 марта 2018
27 марта 2018
Главные новости Югры
21:12  28 марта 2018 0

В изгнанную из КХЛ «Югру» продолжат вливать деньги. Филипенко-младший не отказался от амбиций

Василий Филипенко и Игорь Губкин рискнули сегодня выйти к прессеФото: Пресс-служба ХК «Югра»

Правительство ХМАО продолжит финансирование хоккейного клуба «Югра» даже после исключения его из Континентальной хоккейной лиги. Об этом было заявлено в среду, 28 марта, во время брифинга с участием гендиректора хоккейного клуба Василия Филипенко и главы департамента физической культуры и спорта ХМАО Игоря Губкина.

По словам Филипенко, клуб не оставляет надежд вернуться в лигу. «Это печальное событие для клуба и для любителей хоккея в округе. Мы не вполне соответствуем вектору развития КХЛ, поэтому нам еще надо поработать над собой и взвесить все. И даже попытаться вернуться, — прокомментировал нынешнюю ситуацию сын первого губернатора Югры, по инициативе которого был создан клуб. — Мы сейчас будем готовить документы на участие в ВХЛ. Понимаем, что нельзя оставить наш округ без хоккея и нашей молодежной команде нужно продолжать развиваться».

Игорь Губкин дал понять, что финансирование «Югры» из бюджета округа продолжится.

«Несмотря на уход клуба из КХЛ, развитие хоккея в округе не останавливаться. Мы должны пересмотреть эту ситуацию и должны понять, как в дальнейшем нам вести работу», — заявил глава департамента спорта. Филипенко и Губкин также сошлись во мнении, что всем сейчас «следует провести работу над собой» — и клубу, и его учредителям.

Совет директоров КХЛ, как уже сообщало «URA.RU», исключил «Югру» из лиги после того, как клуб показал крайне низкие результаты. В последнем сезоне команда стала абсолютным аутсайдером и опустилась на самое дно турнирной таблицы. По информации источников агентства в правоохранительных органах, контрольные ведомства заинтересовались финансовыми операциями спортивной организации, в которую с 2014 по 2016 годы было вложено свыше 3 млрд 378 млн рублей. Не исключено, что в «Югре» действовала коррупционная схемаи деньги, предназначенные на развитие хоккея, уходили в пользу посторонних лиц.

Эльдар Булатов
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