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Главные новости Пермского края
11:07  10 апреля 2018 0

Пермская компания получила несколько заявок на свою технологию на форуме в ОАЭ

Делегация из Перми представила продукцию производств иностранным бизнесменамФото: Департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края

Пять предприятий Пермского края представили свою продукцию на Международном инвестиционном форуме «Annual — Investment Meeting 2018» в Объединенных Арабских Эмиратах, который открылся 9 апреля. За этот день стенд Прикамья посетили арабские бизнесмены и представители делегаций из других стран, рассказали в департаменте пресс-службы администрации губернатора региона.

Группа компаний ITPS впервые участвует в инвестиционном форуме международного уровня. «Обычно мы участвовали в форумах в качестве гостей, здесь же у нас есть возможность говорить с инвесторами напрямую», — поделился глава департамента промавтоматизации Алексей Мезенцев. Он добавил, что компания представляет на форуме разработки в области интернета вещей и за первый день работы уже получила несколько заявок по применению их технологий.

Другая пермская компания, TESSO, уже представляла свое оборудование на крупном форуме в Саудовской Аравии, но не в составе делегации во главе с губернатором. «Для нас это важно, потому что в качестве поддержки от региональных властей мы ждем, в первую очередь, содействие в поисках новых рынков сбыта и новых клиентов», — отметил директор по стратегическому развитию компании Игорь Горячев.

Помимо прочего, на стенде Прикамья представлена продукция ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», НПО «Искра», АО «Пермснабсбыт», а также инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры и девелопмента, запланированные к реализации в регионе. В пресс-службе администрации сказали, что пермские предприятия продолжат работу на форуме «Annual — Investment Meeting 2018» до 11 апреля.

Ксения Томашова
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