Пермская компания получила несколько заявок на свою технологию на форуме в ОАЭ

Пять предприятий Пермского края представили свою продукцию на Международном инвестиционном форуме «Annual — Investment Meeting 2018» в Объединенных Арабских Эмиратах, который открылся 9 апреля. За этот день стенд Прикамья посетили арабские бизнесмены и представители делегаций из других стран, рассказали в департаменте пресс-службы администрации губернатора региона.
Группа компаний ITPS впервые участвует в инвестиционном форуме международного уровня. «Обычно мы участвовали в форумах в качестве гостей, здесь же у нас есть возможность говорить с инвесторами напрямую», — поделился глава департамента промавтоматизации Алексей Мезенцев. Он добавил, что компания представляет на форуме разработки в области интернета вещей и за первый день работы уже получила несколько заявок по применению их технологий.
Другая пермская компания, TESSO, уже представляла свое оборудование на крупном форуме в Саудовской Аравии, но не в составе делегации во главе с губернатором. «Для нас это важно, потому что в качестве поддержки от региональных властей мы ждем, в первую очередь, содействие в поисках новых рынков сбыта и новых клиентов», — отметил директор по стратегическому развитию компании Игорь Горячев.
Помимо прочего, на стенде Прикамья представлена продукция ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», НПО «Искра», АО «Пермснабсбыт», а также инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры и девелопмента, запланированные к реализации в регионе. В пресс-службе администрации сказали, что пермские предприятия продолжат работу на форуме «Annual — Investment Meeting 2018» до 11 апреля.