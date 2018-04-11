Рыбку и Алекса Лесли обвинили в сутенерстве

08:03 11 апреля 2018 0

Скандал в таиланде с участием модели набирает обороты Анастасия Вашукевич, Instagram

Власти Таиланда готовы предъявить Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, обвинение в организации проституции. Такое же же обвинение ждет и Александра Кириллова, он же Алекс Лесли. Полиция Паттайи получила постановление на их задержание, сообщает адвокат Саттхапхон Сийоха.

По его словам, обвинение, составленное по принятому полицией заявлению, звучит следующим образом: «предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, в составе преступной группы». Сийоха пояснил, что вина подозреваемых, если она будет доказана, серьезно осложняется тем, что речь идет уже о преступной группе, пишет «Утро.ру». В данный момент Рыбка и Лесли проходят как подозреваемые.

Сейчас они находятся под арестом в Центре временного содержания иммиграционной полиции. Но по новому деду для них будет избрана мера пресечения. Вероятно, речь идет о заключении под стражу, так как иммиграционная полиция давно аннулировала их визы. Это значит, что их могут перевезти из Центра временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке в тюрьму города Паттайя.

Лесли, Рыбку и еще пятерых фигурантов дела обвиняют в нелегальном предпринимательстве и нелегальной трудовой деятельности. Кроме того, в полицию поступили заявления от потерпевших, они обвиняют организаторов секс-тренинга в изнасилованиях, напоминает «Федеральное агенство новостей». Также Кириллов, Вашукевич и их подельники подозреваются производстве и распространении непристойных видеозаписей и организации проституции.