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Главные новости Тюменской области
13:37  12 апреля 2018 0

На праймериз «Единой России» заявился «депутат в костюме медведя». Инсайдеры назвали явку, на которую рассчитывают в партии

Праймериз по кандидатуре губернатора Тюменской области от Единой России. Тюмень, праймериз
В 2016 году явка составила около 6% по Тюмени. В этот раз «ЕР» рассчитывает на большееФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы в городскую думу Тюмени 2018 год
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Тюменский «депутат в костюме медведя» Альбина Селезнева заявилась на праймериз «Единой России», которые пройдут перед выборами в городскую думу. Вторым участником, чья заявка уже одобрена оргкомитетом, стал бизнесмен, учредитель управляющей компании «Универсал» Александр Григорьев. Источник «URA.RU» назвал явку, на которую рассчитывают партийцы, и пояснил, почему пока нет шквала желающих поучаствовать в праймериз.

Альбина Селезнева — действующий депутат тюменской гордумы от района Лесобазы, где она традиционно пользуется высокой поддержкой жителей. Эксперты оценивали ее шансы на мандат в седьмом созыве как практически 100%. Ранее Альбина Селезнева прославилась на всю Россию тем, что появилась на официальной церемонии открытия проезда по мосту в Тюмени в костюме белого медведя. Селезнева зарегистрировалась на праймериз по 14-му округу. У Александра Григорьева тоже имеется опыт депутатской работы — он был обладателем мандата гордумы предыдущего, пятого созыва.

Григорьев также является членом партии «Единая Россия», ему, по данным из открытых источников, принадлежит 100% в ООО «Универсал» — эта компания, в частности, в 2017 году в качестве единственного поставщика заключала с АИЖК по Тюменской области контракты на услуги по управлению многоквартирными домами. По данным из открытых источников, компания обслуживает более 170 домов. Согласно информации системы «Контур. Фокус», уже в этом году к ООО «Универсал» было подано исков на общую сумму около 75 миллионов рублей. Бизнесмен идет на праймериз по округу №21.

Праймериз "Единой России". Тюмень, праймериз, единая россия
Альбина Селезнева — думский долгожитель, которого эксперты называют «непробиваемым кандидатом»
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Как сообщает источник «URA.RU», близкий к тюменскому отделению партии, следующая «порция» заявлений будет рассмотрена на заседании оргкомитета завтра, 13 апреля. «Пока люди идут не так активно, как, возможно, хотелось бы партийцам, но процедура только началась и это вполне закономерный процесс, — отмечает источник. — Точно так же было в 2016 году. Прием документов в „ЕР“ начали всего 10 дней назад, людям нужно время на сбор справок, это не самый быстрый процесс. Наплыв ожидается к концу апреля».

Источник сообщил, что, по его данным, в «ЕР» предполагают зарегистрировать более сотни заявок. Дебаты, как и в прошлом году, будут транслироваться в сети Интернет — на сайте партии и в «Одноклассниках». Планируется, что всего пройдет более 60 таких встреч — адреса площадок и даты проведения дебатов единороссы обещают опубликовать уже в ближайшее время. Старт намечен на 13 апреля, однако активно дебаты начнутся с 23-го числа, а основной массив встреч придется на май. Сами праймериз назначены на 3 июня.

Собеседник агентства отметил, что партийцы рассчитывают на явку в Тюмени на уровне около 10% — при том, что праймериз в Госдуму в 2016 году в областном центре посетило 6% от общего числа горожан, обладающих избирательным правом.

«Теперь охватывается только Тюмень, уже планируется массированная информационная кампания, направленная именно на город, сконцентрированная здесь — при том, что в 2016 году она распылялась на всю область», — отмечает источник.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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