Тюменку с детьми выгнали из автобуса из-за коляски

Жительница Тюмени пожаловалась на кондуктора, который выгнал ее из автобуса из-за детской коляски. Основанием стало отсутствие в салоне специального места, где пассажирка могла бы ехать, никому не мешая.
«Автобус был почти пустой. Нам надо было проехать всего пару остановок. А нас сходу выгнали! Спрашивается, что за хамы такие? Если бы там было много людей, конечно, не полезли бы. А так — никому бы не помешали. На чем основан отказ в проезде? На отсутствии настроения?» — цитирует «МегаТюмень» пострадавшую. По словам женщины, кондуктора не смягчило даже то, что с пассажиркой были маленькие дети, одному из которых два года, а другому меньше года.
В пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс» инцидент объясняют тем, что коляска не соответствует габаритам багажа, разрешенного к провозу. Но пообещали разобраться, если пострадавшая обратится к ним в приемную.
Стоит отметить, что на Урале регулярно происходят различные недоразумения с водителями, отказывающим пассажирам в проезде. В основном страдают дети. Так, в начале апреля в той же Тюмени в одном из автобусов у ребенка отказались признать право на льготный проезд, а в Перми кондуктор высадила забывшего деньги ребенка, несмотря на то что другие пассажиры хотели за него заплатить. В Екатеринбурге у пассажирки отказались принимать десятирублевую монету, потому что та была повреждена.