17:46 02 февраля 2018 0

Инцидент произошел в автобусе маршрута №54 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге кондуктор автобуса, который следует по маршруту №54, отказалась принимать побитую десятирублевую монету, объяснив это тем, что в «банке такие не принимают». Постороннему человеку пришлось добавить девушке на проезд, чтобы ее не выгнали на улицу, так как других денег у нее с собой не оказалось.

«Утром села в автобус 54 на остановке, если не ошибаюсь, Фрунзе. Кондуктор, женщина, лет 55-60 в голубой куртке взяла с меня деньги за проезд. Ее не устроила десятирублевая монета, которую я ей дала. Кондуктор отказалась принимать ее, и начала настаивать на том, что бы я либо поменяла деньги, либо вышла, так как отказываюсь платить», — начала свой рассказ подписчица паблика «[ТЕ] Типичный Екатеринбург». Далее, по словам автора истории, женщина бросила все монеты девушке в руку, и они рассыпались по полу, после чего крикнула водителю: «Девка отказывается платить за проезд!» Рассказчица несколько раз попросила кондуктора поднять мелочь, после чего та сдалась, собрала их и выкрикнула: «Дура!». Затем женщина — сотрудница автобуса попросила кого-нибудь заплатить за девушку и объяснила свое поведение: «В банке не принимают такие деньги, и она устала платить своими кровными, а корявые оставлять себе».

В соцсети эта история вызвала оживление. «Надо было ей в одно место затолкать», «Жалобу на неё напишите на имя их директора. Минимум штраф, максимум увольнение», «Вообще что за уроды вокруг, откуда таких берут», «Совсем уже обнаглели, надоело хамство на каждом шагу, захлебываються злостью своей работники госучреждений, а люди должны страдать и терпеть», — возмутились поведением кондуктора подписчики. «Плюньте, пусть подавится злостью своей», «К сожалению, особенно в последнее время, нас очень много стало всякого быдла окружать… Вы постарайтесь не брать это в голову», — подбодрили девушку другие.

На момент публикации получить комментарий на Автопредприятии №2, которое обслуживает данное направление, не удалось. В АП-2 никто не взял трубку.

1/2 Фото: группа «[ТЕ] Типичный Екатеринбург», «ВКонтакте»

Ранее «URA.RU» сообщало, что кондуктор из Ханты-Мансийска в морозы заставила инвалида первой группы покинуть автобус. Женщина посчитала бессрочное удостоверение инвалида недостаточным основанием для бесплатного проезда — колясочница не успела получить социальный проездной. В соцсетях активно обсуждают этот инцидент. Многие пользователи встали на защиту работника автобуса, которая «выполняла свои должностные обязанности». Из-за появившегося резонанса кондуктор угрожает покончить с собой.