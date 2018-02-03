В Перми женщина-кондуктор высадила мальчика на улицу из-за забытых дома денег, несмотря на защиту пассажиров. Инцидент произошел несколько дней назад в автобусе № 148, следовавшем по маршруту Горный (Ферма) — Комсомольская площадь.
Ребенок зашел вместе с группой детей на остановке «Некрасова», к нему подошел кондуктор. Оказалось, что он забыл 20 рублей на дорогу домой. За мальчика хотела заплатить другая пассажирка. Но, пока она доставала деньги, зайца высадили на следующей остановке.
«Я стучала по окну и махала водителю, но он не остановился. А ребенок остался стоять на остановке с мелочью в ладошке и со слезами на глазах», — приводит слова свидетеля портал PermNews. «Сына обвинили, что он постоянно ездит бесплатно, но это не так», — рассказала мама мальчика.
Это не первый случай, когда из-за неоплаты пассажиров выгоняют из транспорта на мороз. Так, в ХМАО кондуктор высадил инвалида-колясочницу, которая после попала в больницу. А в Кургане пассажиров, у которых не оказалось при себе мелочи, выгнали на мороз из-за 100-рублевых купюр. В Минтрансе предполагают, что ситуация изменится, когда будут утверждены новые правила, запрещающие выгонять безбилетников из общественного транспорта.