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Главные новости Ямала
20:12  18 апреля 2018 1

Ямалец снялся в популярном сериале на ТНТ

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Съемки сцены проходили еще летомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уроженец Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа Антон Толмачев сыграл эпизодическую роль в одной из серий седьмого сезона сериала «Универ. Новая общага». В этот проект он попал неожиданно для себя. Толмачев отправил на канал видеопробу, и ему сразу сказали, что он подходит.

«Сыграл я в сериале знакомого одного из главных героев — Киселя», — рассказал актер изданию «Ноябрьск 24». Съемки эпизода проходили еще летом и длились почти целый день. Толмачев признался, что хотел бы попробовать себя и в других ролях, например, героя исторического фильма сталинского времени.

Ямалец также поделился, что съемки в «Универе» для него были не первыми: актер уже успел сняться в четырех проектах. Название одного из них, еще не вышедшего в свет, пока держится в секрете. Известно лишь, что в этом фильме снялся известный артист Владимир Епифанцев.

Ранее «URA.RU» сообщало об уральце, который тоже снялся в эпизодической роли в сериале «Универ». Уроженца Нижнего Тагила Дмитрия Бушина отправили в колонию за попытку сбыта наркотиков.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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