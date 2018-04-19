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14:37  19 апреля 2018 0

Сургутский депутат объяснил, почему сотню предпринимателей исключили из элитного бизнес-союза

Дума от 17.12.15. Сургут, болотов владимир
Бизнесмены более 18 лет входили в несуществующую организациюФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургутской торгово-промышленной палаты, депутат городской думы, Владимир Болотов объяснил, почему Ассоциацию частных предпринимателей исключили из элитного бизнес-союза.

По словам собеседника, Ассоциация частных предпринимателей как юридическое лицо была ликвидирована решением суда еще в 2000 году, а по уставу СТПП в состав организации могут входить только юридические лица. «Никто не выключает из работы членов ассоциации, как только они получат юридический адрес, то сразу смогут вступить обратно», — прокомментировал Владимир Болотов.

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Из-за иска в один рубль больше сотни предпринимателей исключили из сургутской ТПП

Напомним, СТПП — это бизнес-союз, выполняющий роль площадки, на которой предпринимательское сообщество транслирует властям свои проблемы и предложения, связанные с вопросами строительства торговли экономики. Ранее глава Ассоциации частных предпринимателей Леонид Тарабанов, заявил, что Болотов исключил из СТПП всех членов его ассоциации. По версии Тарабанова, Болотов воспользовался своим служебным положением и отомстил ему из-за давнего конфликта — Владимир Болотов публично назвал Тарабанова мошенником, в ответ на это Тарабанов подал в суд на депутата иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в один рубль.

Добавим, конфликт между Болотовым и Тарабановым начался с другой скандальной истории — на круглом столе, где прозвучало слово «мошенник», обсуждалась ситуация с ларьками и павильонами в Сургуте. Бизнесмены обвинили мэрию Сургута в незаконных отказах в продлении договоров аренды на землю под их торговыми точками.

Игорь Волосин
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