Из-за иска в один рубль больше сотни предпринимателей исключили из сургутской ТПП

Ассоциацию частных предпринимателей Сургута исключили из Сургутской торгово-промышленной палаты после того, как глава объединения Леонид Тарабанов подал в суд на председателя СТПП и депутата городской думы Владимира Болотова. Об этом 18 апреля «URA.RU» сообщил источник в городской думе.
Как сообщил агентству сам Леонид Тарабанов, исключение членов ассоциации связано с его давним конфликтом с Болотовым. «Он занял соглашательскую позицию с администрацией Сургута, а я занял принципиальную позицию защиты предпринимателей. На мой взгляд, это проявление крайней степени непорядочности со стороны председателя СТПП. Он воспользовался формальным юридически необоснованным основанием, что была аннулирована юридическая регистрация ассоциации. На сегодняшний день договор на регистрацию отправлен повторно», — комментирует Тарабанов.
Стоит отметить, что в ассоциацию предпринимателей входит более 100 человек. Получить комментарий Болотова на момент публикации материала не удалось. Телефон председателя СТПП недоступен для звонков журналистов.
Напомним, как ранее сообщало агентство, Леонид Тарабанов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против депутата гордумы Владимира Болотова, который является председателем СТПП. По версии Тарабанова, основанием для иска послужило высказывание Болотова во время заседания круглого стола в Сургутской торгово-промышленной палате (СТПП).
«Он публично назвал меня мошенником. Якобы я там неправомерно какие-то взносы собираю, когда наша ассоциация не существует. Я по закону объяснил, почему ассоциация существует, и отчет мне держать перед членами ассоциации, а не перед палатой. Два требования у меня: пусть публично извинится на таком же круглом столе в палате и выплатит мне компенсацию морального вреда — 1 рубль. Я при своих правах, пусть докажут, что я мошенник», — рассказал Тарабанов.
Добавим, конфликт между Болотовым и Тарабановым начался с другой скандальной истории — на круглом столе, где и прозвучало слово «мошенник», обсуждалась ситуация с ларьками и павильонами в Сургуте. Бизнесмены обвинили мэрию Сургута в незаконных отказах в продлении договоров аренды на землю под их ларьками.