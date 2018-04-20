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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:07  20 апреля 2018 0

Башкиры требуют от руководства ТНТ извинений за грубую шутку о национальном герое

Комик Руслан Белый очень обидел жителей УфыФото: с личной страницы Руслана Белого в Facebook

Жители Башкирии продолжают возмущаться из-за шутки звезды ТНТ Руслана Белого об их национальном герое Салавате Юлаеве. После обсуждений в соцсетях они решили идти к офису телеканала и требовать извинений от руководства.

«Мы, конечно, эту акцию не организовали, это самостоятельное явление, самостоятельное решение, тех, кто проживает в Москве. От руководства ТНТ и их ведущего должна быть обратная реакция. Это минимум извинения перед народом. А дальше посмотрим. Чтобы извинение показали», — цитирует Lenta.ru председателя Всемирного курултая (конгресса) башкир Амира Ишемгулова.

Во время концерта в Уфе Белый назвал национального героя Башкирии Салавата Юлаева «бандитом», что и стало поводом для массового негодования. Извинений от него уже потребовали и Всемирный курултай башкир, и самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин. Стоит отметить, что выступления комика в других городах тоже не впечатлили публику — в Екатеринбурге зрители жаловались, что юмор у него «пошлый и грубый».

Игорь Чукреев
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