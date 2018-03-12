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Главные новости Свердловской области
10:23  12 марта 2018 3

«Грубо, тупо, не смешно». В соцсетях обсуждают шутки Руслана Белого о Екатеринбурге

Юмор Белого посчитали «пошлым и грубым»Фото с личной страницы Руслана Белого в Facebook

Руслан Белый в очередном выпуске передачи «Комик в городе» высказался о Екатеринбурге. Но в соцсетях не оценили его юмор.

Известный комик пошутил про Ельцин Центр и первого президента России. «У руля страны девять лет был человек, которой нет-нет, да и был подшофе. И при этом у него в руках была ядерная кнопка», — заявил Белый. Резидент Comedy Club прошелся и по воровству кнопок с памятника клавиатуре, посоветовав искать подкачанного алкоголика. Он также назвал жителей уральской столицы лепреконами и рассказал, что «строительство метро в Екатеринбурге окупилось во время строительства, так как нашли полезные ископаемые». Вспомнил комик и о команде «Уральские пельмени», которая «хорошо устроилась»: они зарабатывают в Москве, а живут в Екатеринбурге.

Пользователи соцсетей не поняли Белого: «Грубо, пошло, тупо, не смешно». Комику рекомендовали хвалить Екатеринбург: «С его телосложением только хорошее о нашем городе надо говорить, слишком хрупкий он». Многие вспомнили про его юмор о горячих южанах: «Его бы уже… порезали давно, но у них есть чувство юмора».

Сергей Исаев из «Уральских пельменей» заявил корреспонденту «URA.RU», что сможет прокомментировать шутку Белого только после просмотра видео. В Ельцин Центре агентству ответили, что видеозапись не видели и не слышали и «почти наверняка» не будут комментировать.

Ольга Кулакова
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