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Главные новости Тюменской области
11:39  23 апреля 2018 2

В Тюмени собирают референдум за бесплатное надземное метро

Необходимо собрать больше 25 тысяч подписейФото: группа «Инцидент | Тюмень» социальной сети «ВКонтакте»

Проект надземного метро в Тюмени вышел на новый этап развития. Идейный вдохновитель и инициатор проекта Ринат Бичурин организовал в Сети сбор подписей за проведение общегородского референдума о строительстве частного надземного метро.

Для подачи заявки необходимо собрать не менее пяти тысяч подписей. На данный момент их 350. Сообщения о сборе подписей активно распространяются в городских группах и пабликах социальных сетей. После того, как будет собрано их необходимое число, на сайте начнется подготовка к проведению референдума: организация инициативной группы и подача заявки в местный избирком. Уже после одобрения заявки необходимо собрать от 25 тысяч подписей с персональными данными за 20-30 дней за проведение референдума.

Помощь в реализации идеи Бичурин ожидает со стороны предпринимательского сообщества города. «Если будет построена надземка, то быстрее будут продаваться квартиры в районах новостроек. Возможно, будет построен город-спутник Тюмени. Город растет, вполне возможно, что он через несколько лет станет городом-миллионником», — объяснил в разговоре с корреспондентом «URA.RU» Ринат Бичурин.

Сам проект наземного городского метро в Тюмени появился летом 2015 года. Тогда местные чиновники отказались обсуждать перспективы инновационного вида транспорта. Уже позже Бичурин опубликовал на портале change.org петицию о строительстве в городе надземного метро на частные инвестиции. По идее предпринимателя, проезд в метро будет бесплатным, а окупиться проект должен за счет доходов от аренды коммерческих помещений на станциях.

Павел Маркуш
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