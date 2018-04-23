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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:55  23 апреля 2018 0

Обманутые дольщики крупнейшего московского долгостроя требуют помощи у Собянина

Обход Борисом Дубровским мест строительства конгресс-холла на набережной реки Миасс возле цирка. Челябинск, утки, недострой, улица свободы4
Дольщики ЖК «Царицыно» так и не дождались своих квартир (фото архивное)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обманутые дольщики ЖК «Царицыно» проводят пикеты у здания мэрии Москвы. Они намерены продолжать протестовать до тех пор, пока московские власти не ответят на их просьбу о помощи и не помогут им разобраться с недобросовестными страховщиками нашумевшего долгостроя.

Еще на прошлой неделе дольщики ЖК «Царицыно» устроили пикет у здания Центробанка, чтобы привлечь внимание главы ведомства Эльвиры Набиулиной к сложившейся ситуации, сообщает ИА «Регнум». Речь идет о проблемах со страховыми компаниями, которые поручились по рискам застройщика — сейчас обязательства по выплатам возложила на себя компания «Проминстрах». При этом Игорь Пинкевич, глава компании-застройщика, которая сейчас проходит первую стадию банкротства, находится под арестом по подозрению в мошенничестве.

Первым страховщиком была компания «БАЛТ-страхование». «Уже первый страховщик стройки Пинкевича, компания „БАЛТ-страхование“, собравшая здесь 4,5 млрд рублей, обанкротилась, не выплатив дольщикам ни по одной страховке», — жалуются москвичи в открытом письме Эльвире Набиуллиной. Они считают, что нынешнего страховщика также ждет санация. По их словам, в «Проминстрахе» недостаточно средств, чтобы выплатить почти 9 млрд рублей по застрахованным рискам застройщика.

Дарья Корчак
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