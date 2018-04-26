В Екатеринбурге торцевые балконы на улице Крылова, 26 расстеклят к ЧМ-2018. Работы проведут за счет бюджета. Соответствующая запись появилась на сайте госзакупок.
Информация о том, что шесть балконов дома, находящегося в непосредственной близости от стадиона «Екатеринбург-Арена», необходимо перестроить, появилась сегодня, 26 апреля. С фасада уберут разные по размерам и форме решетки, установив одинаковые светопрозрачные ограждающие конструкции. Стартовая цена аукциона 215,6 тысячи рублей за весь объем работ.
Дом стал одним из первых, попавших в программу реновации балконов к чемпионату мира. Ранее администрация Екатеринбурга хотела заставить горожан за собственный счет приводить фасады домов к единому виду. Это вызвало бурю гнева со стороны екатеринбуржцев. Адвокат Иван Кадочников по просьбе «URA.RU» объяснил, что инициатива мэрии имеет слабые стороны. Позже шумиха дошла до президента Владимира Путина, который потребовал от свердловского губернатора Евгения Куйвашева разобраться в ситуации.
Впоследствии сити-менеджер Александр Якоб отменил сроки по реновации фасадов (изначально 2000 домов хотели облагородить к мундиалю). Также мэрия поменяла позицию относительно того, кто должен оплачивать работы по демонтажу остекления и установке.