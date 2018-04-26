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26 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
20:07  26 апреля 2018 0

Мэрия Екатеринбурга придумала, как расстеклить в домах балконы к чемпионату мира. Каждый обойдётся в десятки тысяч. СКРИН

Вокруг первого матча на стадионе «Екатеринбург Арена», центральный стадион, екатеринбург-арена
Неодинаковые балконы будут помехой на пути футбольных удовольствийФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета:
Чемпионат мира по футболу 2018 в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге торцевые балконы на улице Крылова, 26 расстеклят к ЧМ-2018. Работы проведут за счет бюджета. Соответствующая запись появилась на сайте госзакупок.

Информация о том, что шесть балконов дома, находящегося в непосредственной близости от стадиона «Екатеринбург-Арена», необходимо перестроить, появилась сегодня, 26 апреля. С фасада уберут разные по размерам и форме решетки, установив одинаковые светопрозрачные ограждающие конструкции. Стартовая цена аукциона 215,6 тысячи рублей за весь объем работ.

Крылова, 26 находится на гостевом маршруте в непосредственной близости от стадиона
Фото: Google карты, скриншот

Дом стал одним из первых, попавших в программу реновации балконов к чемпионату мира. Ранее администрация Екатеринбурга хотела заставить горожан за собственный счет приводить фасады домов к единому виду. Это вызвало бурю гнева со стороны екатеринбуржцев. Адвокат Иван Кадочников по просьбе «URA.RU» объяснил, что инициатива мэрии имеет слабые стороны. Позже шумиха дошла до президента Владимира Путина, который потребовал от свердловского губернатора Евгения Куйвашева разобраться в ситуации.

Проект новых балконов для Крылова, 26
Фото: сайт госзакупок, заявка Администрации Екатеринбурга

Впоследствии сити-менеджер Александр Якоб отменил сроки по реновации фасадов (изначально 2000 домов хотели облагородить к мундиалю). Также мэрия поменяла позицию относительно того, кто должен оплачивать работы по демонтажу остекления и установке.

Семен Гринберг
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