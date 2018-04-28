В Тюмени областной комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия обретет нового руководителя. Непосредственно возглавлявшая его ранее Лариса Теплоухова останется в должности замгубернатора, а в комитете появится новый начальник.
Об изменении в структуре сообщается на официальном сайте областного правительства. Приказ об изменении полномочий Ларисы Теплоуховой был подписан 26 апреля. Ранее Лариса Теплоухова занимала должность заместителя губернатора и одновременно возглавляла комитет по охране памятников. В пресс-службе правительства области корреспонденту «URA.RU» пояснили, что вопросы охраны памятников останутся в сфере полномочий заместителя губернатора Ларисы Теплоуховой, однако непосредственным начальником комитета будет назначен другой человек.
Узнать, кто именно возглавит комитет, пока не удалось. Не исключено, что назначение получит один из заместителей прежней главы комитета. Начальник департамента по общественным связям Павел Белявский не ответил на звонок корреспондента «URA.RU», в приемной Ларисы Теплоуховой попросили направить письменный запрос.
Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Лариса Теплоухова возглавила в сентябре 2016 года — после того, как прежний руководитель структуры Владимир Гультяев ушел в отставку. Тогда поспешный уход Гультяева в Тюмени многие связывали с нашумевшей историей с Круглой баней: постройке месяцем ранее вернули статус выявленного памятника архитектуры регионального значения. До этого баню лишили статуса памятника и власти объявили о том, что на ее месте будет сделана парковка. Ранее сообщалось, что все парковки в центре Тюмени будут платными.