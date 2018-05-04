Новым начальником следственного отдела на Ямале назначили «варяга»

Эдгар Серопян приказом СК РФ назначен руководителем следственного отдела по городу Надым следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО. Приказ подписан еще 23 апреля, но новый начальник СО в Надыме представлен только сегодня.
До назначения на Ямал Эдгар Серопян с 2014 года занимал должность руководителя Октябрьского межрайонного СО СУ СКР по Владимирской области. До этого в течение двух лет возглавлял Петушинский межрайонный следственный отдел этого же следственного управления. Награжден знаком отличия «Лучший следователь».
Серопян в 2008 году окончил ГОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия». Родом он из города Гюмри, бывшей Армянской АССР, ныне Армении. Женат, воспитывает двоих детей.
Напомним, вчера своим приказом президент РФ Владимир Путин уволил пятерых генералов полиции и Следственного комитета и сделал 16 кадровых назначений. Освобождены от должности на Урале руководитель следственного управления СКР и начальник ГУ МВД по Пермскому краю. В Свердловской области поменялся глава ГУФСИН. В Челябинской области и в Ямало-Ненецком АО назначены новые начальники полиции.