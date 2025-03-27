Медведев собрался лишить паспортов часть россиян

Медведев допустил лишение гражданства тех, кто получил паспорт незаконно
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Медведев предложил высылать из страны мигранатов, получивших паспорт РФ незаконно
Медведев предложил высылать из страны мигранатов, получивших паспорт РФ незаконно Фото:

Мигрантов, получивших российский паспорт незаконным путем, нужно лишать гражданства и выдворять из страны. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Следует аннулировать те разрешения, те документы разрешительные, которые им выдавались, а также применять в отношении таких иностранцев режим высылки», — заявил Медведев на заседании межведомственной комиссии. Видео опубликовано на его странице в «ВКонтакте».

Так он предложил наказывать мигрантов, получивших паспорт незаконно. Также Медведев отметил, что нести ответственность за такие случаи должны в первую очередь недобросовестные должностные лица, которые помогают приезжим получать паспорта незаконным способом. 

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Мигрантов, получивших российский паспорт незаконным путем, нужно лишать гражданства и выдворять из страны. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Следует аннулировать те разрешения, те документы разрешительные, которые им выдавались, а также применять в отношении таких иностранцев режим высылки», — заявил Медведев на заседании межведомственной комиссии. Видео опубликовано на его странице в «ВКонтакте». Так он предложил наказывать мигрантов, получивших паспорт незаконно. Также Медведев отметил, что нести ответственность за такие случаи должны в первую очередь недобросовестные должностные лица, которые помогают приезжим получать паспорта незаконным способом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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