Медведев собрался лишить паспортов часть россиян

Мигрантов, получивших российский паспорт незаконным путем, нужно лишать гражданства и выдворять из страны. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Следует аннулировать те разрешения, те документы разрешительные, которые им выдавались, а также применять в отношении таких иностранцев режим высылки», — заявил Медведев на заседании межведомственной комиссии. Видео опубликовано на его странице в «ВКонтакте».
Так он предложил наказывать мигрантов, получивших паспорт незаконно. Также Медведев отметил, что нести ответственность за такие случаи должны в первую очередь недобросовестные должностные лица, которые помогают приезжим получать паспорта незаконным способом.
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