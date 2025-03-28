Короля Британии экстренно увезли в больницу

Король Карл III госпитализирован из-за побочных эффектов лечения рака
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карла экстренно отправили в больницу
Карла экстренно отправили в больницу Фото:

Король Великобритании Карл III был экстренно госпитализирован в четверг из-за побочных эффектов, вызванных лечением онкологического заболевания. Об этом сообщили представители Букингемского дворца.

«После запланированного и продолжающегося сегодня утром лечения рака у короля возникли временные побочные эффекты, которые потребовали непродолжительного наблюдения в больнице», — говорится в заявлении Букингемского дворца. Его цитирует NBC.

После проведенных процедур король уже вернулся в свою лондонскую резиденцию Кларенс-хаус. Однако запланированный на пятницу рабочий визит в Бирмингем, включавший четыре официальных мероприятия, был отменен. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Король Великобритании Карл III был экстренно госпитализирован в четверг из-за побочных эффектов, вызванных лечением онкологического заболевания. Об этом сообщили представители Букингемского дворца. «После запланированного и продолжающегося сегодня утром лечения рака у короля возникли временные побочные эффекты, которые потребовали непродолжительного наблюдения в больнице», — говорится в заявлении Букингемского дворца. Его цитирует NBC. После проведенных процедур король уже вернулся в свою лондонскую резиденцию Кларенс-хаус. Однако запланированный на пятницу рабочий визит в Бирмингем, включавший четыре официальных мероприятия, был отменен. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...