В России придумали, как бороться с самогонщиками

В России обсуждают новые методы борьбы с производством самогона. Глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин предложил ввести символическую пошлину на продажу самогонных аппаратов высокой мощности. Это предложение направлено на регулирование рынка самогоноварения и уменьшение его нелегального распространения.
«Выше какой-то определенной мощности не мешало бы предусмотреть символическую пошлину, возможно уже включенную в стоимость аппарата», — отметил Алешин в разговоре с «Российской газетой». Такая мера может помочь контролировать распространение оборудования для изготовления самогона, особенно среди несовершеннолетних.
По словам эксперта, настоящее время в России происходит регистрация самогонных аппаратов, имеющих производственную мощность более 200 тысяч декалитров. Такие заводы на территории страны представлены в незначительном количестве: за прошедший год было изготовлено всего 67 тысяч декалитров самогона. Стоимость производства такого рода «крафтового» алкоголя значительно превышает затраты на изготовление водки — в два раза.
Тем не менее, оценить объемы самогоноварения, осуществляемого в домашних условиях или на небольших частных производствах, практически невозможно. Согласно действующему законодательству Российской Федерации, самогоноварение на дому не является противозаконным, в то время как коммерческая продажа такого алкоголя запрещена, подчеркнул Алешин.
В связи с необходимостью сокращения потребления алкоголя среди несовершеннолетних эксперт предлагает ввести запрет на продажу самогонных аппаратов лицам до 18 лет. Также рассматривается возможность требовать от владельцев уже приобретенных агрегатов их официальную регистрацию в установленные сроки.
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