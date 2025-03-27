В США раскрыли, какое российское оружие стало кошмаром НАТО

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95, оснащенные возможностью перевозки ядерного оружия, стали ночным кошмаром стран НАТО. Об этом сообщает американское издание The National Interest.
«Ту-95 является одним из самых стойких символов советской военной авиации. Представленный в 1950-х годах, этот стратегический бомбардировщик дальнего действия остается основой Военно-воздушных сил России, что свидетельствует о его надежной конструкции и технологичности», — говорится в материале.
В статье также отмечается, что модернизированные модели Ту-95МС активно применяются в современных военных конфликтах. Кроме того, Ту-95 обладают способностью нести современные крылатые ракеты типа Х-101 и Х-555, что значительно увеличивает их боевой потенциал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.