В США раскрыли, какое российское оружие стало кошмаром НАТО

TNI: Ту-95 стали кошмаром для стран НАТО
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ТУ-95 стал ночным кошмаром для Европы и США
ТУ-95 стал ночным кошмаром для Европы и США Фото:

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95, оснащенные возможностью перевозки ядерного оружия, стали ночным кошмаром стран НАТО. Об этом сообщает американское издание The National Interest. 

«Ту-95 является одним из самых стойких символов советской военной авиации. Представленный в 1950-х годах, этот стратегический бомбардировщик дальнего действия остается основой Военно-воздушных сил России, что свидетельствует о его надежной конструкции и технологичности», — говорится в материале.

В статье также отмечается, что модернизированные модели Ту-95МС активно применяются в современных военных конфликтах. Кроме того, Ту-95 обладают способностью нести современные крылатые ракеты типа Х-101 и Х-555, что значительно увеличивает их боевой потенциал.

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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95, оснащенные возможностью перевозки ядерного оружия, стали ночным кошмаром стран НАТО. Об этом сообщает американское издание The National Interest.  «Ту-95 является одним из самых стойких символов советской военной авиации. Представленный в 1950-х годах, этот стратегический бомбардировщик дальнего действия остается основой Военно-воздушных сил России, что свидетельствует о его надежной конструкции и технологичности», — говорится в материале. В статье также отмечается, что модернизированные модели Ту-95МС активно применяются в современных военных конфликтах. Кроме того, Ту-95 обладают способностью нести современные крылатые ракеты типа Х-101 и Х-555, что значительно увеличивает их боевой потенциал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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