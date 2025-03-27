ЦБ сообщил о падении ставок по вкладам

ЦБ: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам упала до 20,38%
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Ставки становятся менее выгодными
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Центробанк изучил размер средней максимальной процентной ставки по вкладам в рублях в десяти российских банках с наибольшим объемом депозитов. За март показатели упали, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ. 

Во второй декаде марта ставка опустилась до 20,38 процента, тогда как в первой декаде она составляла 20,74 процента. В третьей декаде февраля этот показатель достигал 20,848 процента. 

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Центробанк изучил размер средней максимальной процентной ставки по вкладам в рублях в десяти российских банках с наибольшим объемом депозитов. За март показатели упали, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.  Во второй декаде марта ставка опустилась до 20,38 процента, тогда как в первой декаде она составляла 20,74 процента. В третьей декаде февраля этот показатель достигал 20,848 процента. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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