27 марта 2025

Фон дер Ляйен: ЕС сохраняет санкции против России

Глава ЕК: санкции против России останутся в силе
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕС продолжит санкционное давление
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На прошедшем в Париже саммите лидеров Европейского Союза, посвященном ситуации в Украине, было подтверждено, что санкции в отношении России продолжат действовать. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении по итогам собрания.

«Один из основных вопросов на повестке дня был связан с необходимостью поддержания давления на Россию. Мы единодушно согласились, что санкции будут продолжать действовать. Наша цель — достичь справедливого и устойчивого мирного решения», — заявила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что в ходе саммита состоялось обстоятельное обсуждение вопросов о том, как усилить поддержку Украины в краткосрочной перспективе, включая финансовую и военную помощь. «Необходимо удовлетворить как военные, так и финансовые потребности Украины», — подчеркнула она, добавив, что «третий важный аспект обсуждения касался долгосрочной поддержки Украины и укрепления оборонных возможностей самого Европейского Союза».

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На прошедшем в Париже саммите лидеров Европейского Союза, посвященном ситуации в Украине, было подтверждено, что санкции в отношении России продолжат действовать. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении по итогам собрания. «Один из основных вопросов на повестке дня был связан с необходимостью поддержания давления на Россию. Мы единодушно согласились, что санкции будут продолжать действовать. Наша цель — достичь справедливого и устойчивого мирного решения», — заявила фон дер Ляйен. Она также отметила, что в ходе саммита состоялось обстоятельное обсуждение вопросов о том, как усилить поддержку Украины в краткосрочной перспективе, включая финансовую и военную помощь. «Необходимо удовлетворить как военные, так и финансовые потребности Украины», — подчеркнула она, добавив, что «третий важный аспект обсуждения касался долгосрочной поддержки Украины и укрепления оборонных возможностей самого Европейского Союза».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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