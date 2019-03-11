Латвия отгородилась от России забором из сетки и колючей проволоки

В Латвии завершилось строительство заграждений на границе с Россией. Сооружение длиной 93 км представляет собой сетчатый забор с протянутой поверху колючей проволокой, сообщают СМИ со ссылкой на погранохрану страны.
Всего планируется реконструировать почти 282 км границы. «До 31 декабря 2018 года обустроена пограничная полоса длиной 207 км и построены изначально запланированные 93 км забора, приводит News.ru сообщение государственной службы погранохраны Латвии. — Обустройство пограничной полосы планируется завершить в 2020 году».
Высота сетчатого забора с колючей проволокой составляет порядка 2,7 метра. Затраты на установку сооружения составили 21 миллион евро, сообщает «Царьград».
При этом латвийские власти считают европейское единство залогом собственной безопасности. По словам президента Латвии Раймондса Вейониса, Европа должна «быть единой», чтобы сдерживать «агрессивную» политику России, напоминает «Национальная служба новостей».
Латвия не единственное государство Прибалтики, огораживающее свои границы от России забором. Ранее «URA.RU» рассказывало об аналогичных планах Литвы. Правда, литовский забор оказался скромнее — его высота всего два метра. Обустройство участка в 44 км оценили в 14 млн евро.