Ямальский окружной центр национальных культур (ОЦНК), который является главной культурной площадкой региона, может покинуть последний действующий руководитель. Обязанности директора учреждения сейчас исполняет Алена Нурмурадова, а директор Денис Кумылин и его зам Сергей Новосельцев в начале февраля уволились после жалоб губернатору. О возможном уходе Нурмурадовой «URA.RU» рассказали собственные источники.
По версии инсайдеров, она может перейти на работу в другое культурное учреждение ямальской столицы — центр «Геолог», который подчиняется городской администрации. Косвенно эти данные подтвердили сообщения на официальном сайте администрации города.
«Для замещения должности директора муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и спорта «Геолог» города Салехарда в муниципальный резерв управленческих кадров включена Нурмурадова Алена Валерьевна», — сообщается в документе.
Источники в сфере культуры при этом сообщают, что скорого перехода ожидать точно не стоит. Пока вопрос об отставке действующего директора центра «Геолог» не стоит и не будет обсуждаться в ближайшее время. «Никаких конкретных предложений Нурмурадовой пока не поступало. Пока она просто попала в резерв. Видимо, это запасной вариант», — предполагают источники. Получить комментарии у самой Нурмурадовой на момент подготовки материала не удалось.
В конце прошлого года в ОЦНК разгорелся скандал: директор к Новому Году получил премию в миллион рублей, хотя сотрудники учреждения остались без каких-либо праздничных выплат. После скандала директор Денис Кумылин и его зам Сергей Новосельцев спешно уволились. Официально они ушли по собственным причинам, однако инсайдеры отмечали, что это случилось после многочисленных жалоб на них, которые поступили губернатору.