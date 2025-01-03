В ЯНАО введено ограничение на главной переправе

На ледовой переправе 4 января будут проводиться ремонтные работы
На главной переправе Ямала между Салехардом и Лабытнанги 4 января закрывается движение по второй полосе. По данным окружного дептранса, ограничение начнет действовать с 10:00.
«С 10:00 04.01.2025 на ледовой переправе Салехард — Лабытнанги закрывается вторая полоса движения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что на данном участке будут проводиться ремонтные работы. Сроки открытия полосы не уточняются.
Движение по ледовой переправе будет осуществляться по первой и третьей полосе. Разрешенная масса для проезжающего транспорта — 20 тонн.
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