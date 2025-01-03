03 января 2025
02 января 2025

В ЯНАО введено ограничение на главной переправе

© Служба новостей «URA.RU»
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На ледовой переправе 4 января будут проводиться ремонтные работы
На ледовой переправе 4 января будут проводиться ремонтные работы Фото:

На главной переправе Ямала между Салехардом и Лабытнанги 4 января закрывается движение по второй полосе. По данным окружного дептранса, ограничение начнет действовать с 10:00.

«С 10:00 04.01.2025 на ледовой переправе Салехард — Лабытнанги закрывается вторая полоса движения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что на данном участке будут проводиться ремонтные работы. Сроки открытия полосы не уточняются.

Движение по ледовой переправе будет осуществляться по первой и третьей полосе. Разрешенная масса для проезжающего транспорта — 20 тонн.

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На главной переправе Ямала между Салехардом и Лабытнанги 4 января закрывается движение по второй полосе. По данным окружного дептранса, ограничение начнет действовать с 10:00. «С 10:00 04.01.2025 на ледовой переправе Салехард — Лабытнанги закрывается вторая полоса движения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что на данном участке будут проводиться ремонтные работы. Сроки открытия полосы не уточняются. Движение по ледовой переправе будет осуществляться по первой и третьей полосе. Разрешенная масса для проезжающего транспорта — 20 тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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