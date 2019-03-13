Ямальская компания, которую банкротят чиновники, задолжала работникам 14 млн рублей

Фармацевтическая компания должна мэрии, налоговой службе и своим сотрудникам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания «Фармация», которую банкротят налоговики и мэрия Нового Уренгоя, задолжала своим работникам более 14 млн рублей. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в Гострудинспекции в ЯНАО.

«В нашем реестре [неплательщиков] „Фармация“ фигурирует еще с июля 2018 года. На данный момент задолженность в компании составляет 14 млн и 131 тысячу рублей перед 70 работниками. Она держится уже довольно продолжительное время, и есть вероятность, что в скором времени увеличится», — сообщили в окружном управлении трудовой инспекции.

По данным базы данных сервиса «Контур.Фокус», «Фармация» занимается производством и розничной торговлей лекарственными средствами. На протяжении нескольких лет компания являлась крупным поставщиком лекарственных препаратов для центральной городской больницы.

9 ноября 2018 года окружное управление налоговой службы подало в Арбитражный суд округа заявление о признании фирмы банкротом. Поводом стала задолженность «Фармации» по обязательным платежам в размере 16,3 млн рублей: из них по налогам — 14,7 млн рублей, по пени — 1,5 млн рублей, штрафы — 14,8 тысячи рублей. Также с заявлением обратился департамент имущественных отношений администрации Нового Уренгоя. Компания задолжала мэрии 5,8 млн рублей. Ближайшее заседание по делу состоится 21 марта. Получить оперативный комментарий в пресс-службе горадминистрации и налоговой службе не удалось. На звонки корреспондента там не ответили.

В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту «URA.RU» уточнили, что ситуация с возможным банкротством и закрытием «Фармации» не повлияет на качество оказания медпомощи жителям. «В городе сейчас работает не менее 50 аптек и аптечных киосков, в том числе от крупных фармацевтических сетей. В распоряжении ямальских врачей имеется необходимый набор лекарственных средств. Льготные категории также обеспечиваются всеми необходимыми препаратами», — отметили в департаменте. Также в ведомстве уточнили, что недавно компания «ушла» с рынка Ноябрьска и это не повлекло сложностей у местной больницы с лекарственными средствами, которые изготавливаются на базе аптек.