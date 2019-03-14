Эдита Пьеха рассказала о лечении внука в наркологической клинике Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Народная артистка СССР Эдита Пьеха призналась, как ее семья боролась с наркозависимостью внука Стаса. По ее словам, внук едва не умер.

Артистка в программе «Судьба человека» на «Пятом канале» призналась, что у внука были очень серьёзные проблемы с наркотиками, и когда семья узнала об этом, все объеденились. «В Питере у него были такие друзья, которые затянули его во все это. Мы его изолировали, отправили в московскую клинику», — рассказала Эдита Пьеха.

По словам артистки она лично платила «по 300 долларов в день», чтобы избавить Стаса от наркотической зависимости.

Пьеха рассказала, что Стас постоянно просился из клиники домой, однако все члены семьи действовали жестко. Сама Пьеза вспоминает Слезы внука с содроганием, однако в тот момент она была непреклонна. «Ой, как он плакал, вырывался из клиники. Тогда я говорила ему: „Стас, это смерть. Либо ты будешь лечиться, либо это все“. И он согласился», — вспоминает певица.

Сейчас Стас Пьеха сам работает консультантом, несколько лет назад он открыл собственную наркологическую клинику.