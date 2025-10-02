Россиянам рассказали о главном преимуществе октября с точки зрения отдыха

Юрист Владимирова: октябрь — самый удачный месяц для ухода в отпуск
Из оставшихся в 2025 году месяцев для отпуска лучше выбрать октябрь
Октябрь станет самым выгодным месяцем для оформления отпуска среди оставшихся в 2025 году. Об этом сообщила юрист по договорной работе и вопросам трудового права hh.ru Ольга Владимирова.

«С точки зрения отпускной рентабельности в четвертом квартале 2025 года октябрь является самым удачным для отдыха», — пояснила Ольга Владимирова в беседе с РИА Новости. Она добавила, что в октябре запланировано 23 рабочих дня, что позволяет сотрудникам получить больше отпускных без существенной потери в зарплате.

Юрист уточнила, что оптимальные периоды для отпуска — это месяцы с максимальным количеством рабочих дней. По словам эксперта, именно в этом месяце работники смогут минимизировать финансовые потери за счет особенностей производственного календаря.

