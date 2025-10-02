Овечкин впервые после травмы вошел в заявку «Вашингтона»

Капитан хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин включен в заявку на предсезонный домашний матч против «Бостона», который состоится в ночь на 3 октября. Об этом сообщила пресс-служба «Вашингтона». Это первая игра, в которой российский нападающий может выйти на лед после вынужденного перерыва из-за травмы.
Встреча начнется в 02:00 по московскому времени. Включение Овечкина в состав связано с его восстановлением после повреждения, из-за которого он пропустил несколько предсезонных матчей: против «Бостона» (2:5), «Филадельфии» (5:1), «Нью-Джерси» (3:2 по буллитам) и «Коламбуса» (4:3). В оставшейся части предсезонного этапа «Вашингтон» также встретится с «Коламбусом» 5 октября. Ранее спортсмен провел полноценную тренировку на льду вместе с командой.
Ранее Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах, превзойдя результат Уэйна Гретцки, и по итогам сезона-2024/25 его зарплата увеличилась на 550 тысяч долларов благодаря финансовым успехам лиги. В честь достижения ему вручили эксклюзивный телефон, созданный специально для него.
