Журналистку «Дождя»* Валерию Ратникову** объявили в розыск

Журналистку объявили в международный розыск, ей грозит до 10 лет заключения
Журналистку объявили в международный розыск, ей грозит до 10 лет заключения Фото:

В международный розыск объявили журналистку телеканала «Дождь»* (признан в РФ СМИ-иноагентом) Валерию Ратникову** (признана иноагентом в РФ). Об этом сообщают правоохранительные органы.

«Ратникова* объявлена в международный розыск», — сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Журналистке грозит до десяти лет лишения свободы.

Головинский суд Москвы заочно арестовал ее на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Ей вменяют пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Сила РФ из политической ненависти).

Валерия Ратникова ранее уже была объявлена в розыск по уголовному делу, информация об этом появилась в базе данных МВД России. Однако тогда не уточнялась конкретная статья обвинения.

*Телеканал «Дождь» — признан в РФ СМИ-иноагентом

**Валерия Ратникова — признана иноагентом в РФ

