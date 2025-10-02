Журналистку «Дождя»* Валерию Ратникову** объявили в розыск

В международный розыск объявили журналистку телеканала «Дождь»* (признан в РФ СМИ-иноагентом) Валерию Ратникову** (признана иноагентом в РФ). Об этом сообщают правоохранительные органы.
«Ратникова* объявлена в международный розыск», — сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Журналистке грозит до десяти лет лишения свободы.
Головинский суд Москвы заочно арестовал ее на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Ей вменяют пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Сила РФ из политической ненависти).
Валерия Ратникова ранее уже была объявлена в розыск по уголовному делу, информация об этом появилась в базе данных МВД России. Однако тогда не уточнялась конкретная статья обвинения.
*Телеканал «Дождь» — признан в РФ СМИ-иноагентом
**Валерия Ратникова — признана иноагентом в РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.