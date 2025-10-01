01 октября 2025

В Москве ужесточили штрафы за нарушения правил выгула и содержания домашних животных

В Москве введены новые административные штрафы за нарушение правил выгула, регистрации и содержания домашних животных, а также за несоблюдение требований при организации деятельности приютов и обращении с безнадзорными животными. Соответствующий закон был подписан мэром города Сергеем Собяниным.

«За несоблюдение дополнительных требований к содержанию домашних животных должностные лица будут оштрафованы на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. А юридические лица — на сумму от 15 до 30 тысяч рублей», — говорится в документе.

За нарушения, связанные с организацией работы приютов для животных, предусмотрены административные штрафы аналогичного размера: для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей. Кроме того, в законе указано, что нарушение порядка обращения с животными, не имеющими владельцев, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили запретить содержание некоторых пород собак в квартирах. Речь идет о содержании потенциально опасных псов в многоквартирных домах. 

