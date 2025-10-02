В Госдуме считают, что учителя достойны более дорогих подарков

Лимит на подарки учителям в три тысячи рублей, установленный Гражданским кодексом РФ, устарел и требует пересмотра. Такое мнение выразила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
«Как гласит действующее законодательство, подарки до трех тысяч рублей учителям разрешены. Я считаю, что данная норма устарела. Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена», — заявила Буцкая РИА Новости.
Согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ, учителям разрешено принимать подарки стоимостью до трех тысяч рублей. Буцкая отметила, что лимит был актуален в начале 2000-х годов, когда норма только закреплялась в законодательстве. Однако сегодня, по ее мнению, он не соответствует экономическим реалиям. Парламентарий подчеркнула, что пересмотр регулирования позволит лучше учитывать текущие условия и значимость труда учителей.
Скоро, 5 октября, в России будет отмечаться День учителя. В течение 2024–2025 учебного года в образовательных учреждениях России трудились 1,13 миллиона учителей, что на 100 тысяч меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Для работников сферы образования действуют различные льготы: предусмотрены надбавки за квалификацию, участие в программе «Земский учитель» с выплатами до двух миллионов рублей, сокращенная продолжительность рабочей недели, увеличенный отпуск и возможность досрочного выхода на пенсию. Подробнее — в материале URA.RU.
