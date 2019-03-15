Мутко объяснил, почему россияне переплачивают за коммуналку

Вице-премьер отметил, что в разных регионах тарифы зависят от многих факторов и нюансов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал недавнее заявление главы ФАС Игоря Артемьева о том, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ и в двух соседних областях разница в тарифах на воду может отличаться в 54 раза. По словам политика, сам вопрос тарифов за коммуналку — сложный. Он отметил, что в разных регионах тарифы зависят от многих факторов и нюансов.

«Это такой сложный вопрос, чтобы вот так просто в публичном поле такие вещи заявлять… Это настолько поверхностно с обывательской точки зрения… Все намного глубже. Тариф ведь зависит от многих факторов», — приводит слова Мутко РИА «Новости».

Вице-премьер рассказал, что разница в тарифах между регионами есть и будет, так как условия водоподготовки и теплоснабжения у субъектов различные. Однако, по его словам, дисбаланс стараются сокращать с помощью тарифного регулирования, передает агентство Nation News. Также размер оплаты ЖКХ зависит от вида топлива, которое использует котельная. Одни населенные пункты оплачивают отопление газовой котельной, а другие — мазутной.

Ранее «URA.RU» сообщало, что глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в эфире НТВ заявил, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ в два и более раз. По его словам, несмотря на одинаковые климатические условия, в двух соседних областях разница в тарифах на воду может отличаться в 54 раза.