В Голышмановском городском округе завершились выборы в первый созыв Думы. Из 20 депутатов одно кресло занял представитель ЛДПР, четыре — КПРФ, 12 — от «Единой России» и три сторонника партии большинства. Об этом «URA.RU» сообщил источник во властных структурах.4 КПРФ, 12— от «Единой России» и три сторонника партии большинства
Депутатами теперь являются Ярослав Нацибулин (ЛДПР), Татьяна Шестакова, Галина Осинцева, Михаил Педченко, Людмила Прокофьева (КПРФ), Людмила Сердюкова, Елена Воронова, Алексей Соломкин, Владимир Круглик, Тамара Татаурова, Александр Довгань, Вячеслав Ефимов, Лариса Ческидова, Людмила Кузнецова, Михаил Кошилов, Наталья Скипина, Сергей Кравченко (ЕР), Елена Усова, Андрей Шитик, Василий Батурин.
Общее количество избирателей в Голышмановском городском округе — 19950, но на участки для голосования пришло лишь 36,51%.
В разговоре с редакций председатель избирательной комиссии в Тюменской области Игорь Халин заметил, что по данным на 19 часов 35 минут 17 марта от КПРФ поступило два заявления о нарушениях, но без указания причин и участков, на которых они произошли.
Одновременно с этими выборами в Ишиме прошли довыборы депутата в городскую думу по одномандатному избирательному округу №17. В Ишиме были зарегистрированы два кандидата, выдвинутые партиями «Единой России» и ЛДПР. Из 816 жителей округа пришли на выборы только треть (36,74%). Победу одержал кандидат от «Единой России» — Александр Селюгин.
Напомним, новое муниципальное образование появилось на карте региона в сентябре 2018 года вместо Голышмановского района.