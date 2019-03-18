В Прикамье пенсионерка погибла в затопленной кипятком квартире

В поселке Октябрьский Пермского края несколько квартир в доме по улице Калинина, 1 затопило кипятком. Хозяйку квартиры, с которой началась коммунальная авария, нашли мертвой.
«Мне позвонили жители с улицы Калинина, 1 поселка Октябрьский. Сказали, что на первом этаже заливает две квартиры кипятком. Хозяйка на втором этаже квартиру не открывает и не отвечает на звонки», — написал в группе «Реальный Октябрьский. Пермский Край» в соцсети «ВКонтакте» пользователь Альберт Халимов.
Позже спасатели смогли попасть в квартиру пенсионерки. Женщина была без сознания. Из-за кипятка она получила серьезные ожоги лица.
Хозяйке квартиры, откуда начала литься горячая вода, незамедлительно вызвали скорую помощь. Как сообщает портал «59.ру», женщина скончалась еще до приезда медиков.