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В Прикамье пенсионерка погибла в затопленной кипятком квартире

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 13:40
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Прорыв горячей воды на улице Крылова. Екатеринбург, мчс россии, затопление, горячая вода, пожарные, детский сад теремок, кипяток, пар, улица крылова56
Женщина умерла до приезда врачейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Октябрьский Пермского края несколько квартир в доме по улице Калинина, 1 затопило кипятком. Хозяйку квартиры, с которой началась коммунальная авария, нашли мертвой.

«Мне позвонили жители с улицы Калинина, 1 поселка Октябрьский. Сказали, что на первом этаже заливает две квартиры кипятком. Хозяйка на втором этаже квартиру не открывает и не отвечает на звонки», — написал в группе «Реальный Октябрьский. Пермский Край» в соцсети «ВКонтакте» пользователь Альберт Халимов.

Позже спасатели смогли попасть в квартиру пенсионерки. Женщина была без сознания. Из-за кипятка она получила серьезные ожоги лица.

Хозяйке квартиры, откуда начала литься горячая вода, незамедлительно вызвали скорую помощь. Как сообщает портал «59.ру», женщина скончалась еще до приезда медиков.

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