Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона. Об этом сообщил ТАСС.
«Мое личное убеждение, и оно подкрепляется <…> информацией, к катастрофе Boeing причастна украинская сторона», — передает «Газета.ру» слова Прозорова, сказанные на пресс-конференции в Москве. Также украинец признался, что с 2014 года передавал российским спецслужбам информацию о деятельности Службы безопасности Украины.
Авиакатастрофа пассажирского Boeing 777 компании Malaysia Airlines произошла в 2014 году на востоке Донецкой области, напоминает «Национальная служба новостей». Самолет упал в районе военного конфликта между ДНР и Украиной. В результате погибли 298 человек, среди которых 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все стороны конфликта на Украине отрицают причастность к катастрофе. Ряд стран обвиняет Россию.
Ранее сообщалось, что министр транспорта Малайзии заявил, что убедительных доказательств против РФ нет.