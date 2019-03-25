Экс-сотрудник СБУ обвинил Киев в катастрофе Boeing в Донбассе

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 15:02
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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, место крушения, малазийский боинг
Катастрофа произошла в 2014 годуФото: Андрей Гусельников © URA.RU
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Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона. Об этом сообщил ТАСС.

«Мое личное убеждение, и оно подкрепляется <…> информацией, к катастрофе Boeing причастна украинская сторона», — передает «Газета.ру» слова Прозорова, сказанные на пресс-конференции в Москве. Также украинец признался, что с 2014 года передавал российским спецслужбам информацию о деятельности Службы безопасности Украины.

Авиакатастрофа пассажирского Boeing 777 компании Malaysia Airlines произошла в 2014 году на востоке Донецкой области, напоминает «Национальная служба новостей». Самолет упал в районе военного конфликта между ДНР и Украиной. В результате погибли 298 человек, среди которых 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все стороны конфликта на Украине отрицают причастность к катастрофе. Ряд стран обвиняет Россию.

Ранее сообщалось, что министр транспорта Малайзии заявил, что убедительных доказательств против РФ нет.

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