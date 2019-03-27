В Тюмени выпущена книга «Тобол. В исторических фактах и кино». В научно-популярном издании оказались стихи советника губернатора Тюменской области Александра Новопашина и благодарности политикам и компаниям региона. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказал генеральный директор компании Solivs и автор идеи съемок фильма «Тобол» Олег Урушев на пресс-конференции в Тюмени.
Книга выпущена в дорогой обложке, на которой изображен кадр из фильма. Ее тираж — 3000 экземпляров. В ней содержится информация о фильме, детали съемок, интервью актеров и команды, карты петровской Сибири, снимки с площадок в Тобольске. Отдельная часть издания — благодарности крупным тюменским и тобольский компаниям, чиновникам и депутатам, среди которых министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, губернатор региона Александр Моор, вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, мэр Тобольска Владимир Мазур, экс-директор тюменского департамента культуры Виктор Новакаускас и другие.
Также в книге советник губернатора Тюменской области по социальным проектам и в сфере информации и СМИ Александр Новопашин разместил стихи о Тобольске, а зампредседателя Тюменской областной думы Галина Резяпова разместила рецензию на фильм. «Многократное „браво “ всем причастным», — написала она. Ранее Урушев рассказывал, что в 2020 году планируется старт съемок сериала и фильма о членах династии Романовых. События картин будут происходить в Екатеринбурге, Перми и Тобольске.
Отметим, фильм «Тобол» задолго до премьеры оброс слухами и скандалами. Автор одноименного романа (и сценарист) Алексей Иванов убрал свое имя из титров, премьера картины несколько раз переносилась, а ее создателей за глаза упрекали в использовании бюджетных средств. Заведующий кафедрой РГСУ Михаил Гундарин назвал для «URA.RU» 10 исторических ошибок в киноленте.