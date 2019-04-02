Ямальцы просят власти освободить их от налогов, как это сделали в Якутии

Ямальцы хотят освободиться от части налогов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ямальцы оценили инициативу главы Якутии Айсена Николаева, который собирается освободить всех жителей арктических районов Якутии от оплаты налогов на собственность, транспорт и землю. Жители Ямала, который целиком считается Арктическим регионом, также хотели бы получить подобные льготы.

«Нам бы тоже налоги отменили, а то только платить за все приходится и никаких привилегий», «Да хотя бы транспортный налог отменили — уже стало бы жить легче. Машина каждый год и так в круглую сумму обходится», — пишут ямальцы в соцсетях.

Инициатива заинтересовала депутата заксобрания Ямала Елену Кукушкину. Она считает, что, учитывая уровень цен на Ямале, реальные доходы населения уже практически сравнялись с зарплатами на «большой земле», так что немного разгрузить ямальцев, которые и так живут в суровых климатических условиях, было бы правильно. «Ямал — регион достаточно богатый, учитывая размер бюджета (более 220,5 млрд рублей доходов в 2019 году) и то, что в регионе всего 500 тысяч человек проживает. Думаю, если бы от ямальских органов исполнительной власти поступила такая инициатива, это был бы им огромный плюс», — высказалась Кукушкина.

Глава Якутии Айсен Николаев на своей странице в Twitter рассказал, что жители арктических районов региона будут освобождены от налогов на транспорт, на имущество и на землю. Выпадающие доходы муниципалитетам будет компенсировать региональный бюджет.

Ранее на Ямале недавно были отменены льготы и увеличены ставки по транспортному налогу. Как уже рассказывало «URA.RU», закон о налогах на транспорт был рассмотрен и принят большинством депутатов заксобрания Ямала, несмотря на массовое недовольство жителей региона и протесты оппозиции. Увеличенные ставки начали действовать с января 2019 года.