Украинцы требуют отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Владимир Зеленский забыл родной язык Фото: Личная страница Владимира Зеленского во Вконтакте

Кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского требуют отправить в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке. С заявлением выступила бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион.

Фарион раскритиковала благодарственную речь Зеленского перед избирателями, которую шоумен произнес на русском языке. «А вы можете перевести, что оно {Зеленский] несло? I don’t understand, что оно несло. Оно в украинском государстве живет, оно выучило государственный язык?», — приводит RT выступление бывшего украинского депутата.Фарион считает, что Зеленского необходимо «сажать за решетку», а не допускать до второго тура президентских выборов.

Ранее Зеленский предложил создать украинский русскоязычный телеканал, который бы вещал в Крыму и Донбассе, писало «URA.RU». КАк считает в депутат Верховной рады Вадим Рабинович, в стране не произойдет больших изменений, если ее возглавит комик.