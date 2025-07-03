03 июля 2025

Самолет «Уральских авиалиний» не долетел до Турции из-за пассажира

Борт «Уральских авиалиний» вынужденно сел в аэропорту Астрахани
© Служба новостей «URA.RU»
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Посадка прошла успешно
Посадка прошла успешно Фото:

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаинцидент».

«При выполнении рейса по маршруту Москва (Россия) — Анталья (Турция), экипаж самолета пошел на вынужденную посадку в аэропорт Астрахань имени Бориса Кустодиева, Нариманово, Россия, по причине ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров самолета. Посадка благополучна», — говорится в сообщении. 

Пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» пока не прокомментировала инцидент. Редакция URA.RU направила соответствующий запрос, но на момент публикации ответа не поступило.

Ранее десятки рейсов «Уральских авиалиний» перенесли и отменили из-за атаки БПЛА. Несколько самолетов были вынуждены уйти на посадку на запасной аэродром. 

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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаинцидент». «При выполнении рейса по маршруту Москва (Россия) — Анталья (Турция), экипаж самолета пошел на вынужденную посадку в аэропорт Астрахань имени Бориса Кустодиева, Нариманово, Россия, по причине ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров самолета. Посадка благополучна», — говорится в сообщении.  Пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» пока не прокомментировала инцидент. Редакция URA.RU направила соответствующий запрос, но на момент публикации ответа не поступило. Ранее десятки рейсов «Уральских авиалиний» перенесли и отменили из-за атаки БПЛА. Несколько самолетов были вынуждены уйти на посадку на запасной аэродром. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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