03 июля 2025

Пранкерам Вовану и Лексусу показали зону релаксации на челябинском заводе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоумены посетили Челябинский Трубопрокатный завод
Шоумены посетили Челябинский Трубопрокатный завод Фото:

Популярные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) посетили Челябинский Трубопрокатный завод (ЧТПЗ). Во время экскурсии шоуменам показали все этапы производства труб и зону релаксации сотрудников. Об этом Вован и Лексус сообщили в социальных сетях. 

«Посетили вместе с Артемием Лебедевым ЧТПЗ. Нам провели подробную экскурсию, показав все этапы производства труб, центр управления цехом и зону релаксации сотрудников в виде сада камней», — написали пранкеры у себя в telegram-канале. 

Шоумены отметили, что цех по выпуску труб большого диаметра «Высота 239» открывал лично президент России Владимир Путин. Эта продукция используется в таких масштабных проектах как «Сила Сибири», «Южный коридор» и многих других.

Пранкеры Вован и Лексус, ведущие одноименного шоу на Первом канале, стали хэдлайнерами «Молфеста» в Челябинске, который прошел 28 июня. В честь Дня молодежи шоумены выступали в качестве спикеров на площадке «Знай». На этой локации также работал главный гость праздника — дизайнер Артемий Лебедев.  

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Популярные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) посетили Челябинский Трубопрокатный завод (ЧТПЗ). Во время экскурсии шоуменам показали все этапы производства труб и зону релаксации сотрудников. Об этом Вован и Лексус сообщили в социальных сетях.  «Посетили вместе с Артемием Лебедевым ЧТПЗ. Нам провели подробную экскурсию, показав все этапы производства труб, центр управления цехом и зону релаксации сотрудников в виде сада камней», — написали пранкеры у себя в telegram-канале.  Шоумены отметили, что цех по выпуску труб большого диаметра «Высота 239» открывал лично президент России Владимир Путин. Эта продукция используется в таких масштабных проектах как «Сила Сибири», «Южный коридор» и многих других. Пранкеры Вован и Лексус, ведущие одноименного шоу на Первом канале, стали хэдлайнерами «Молфеста» в Челябинске, который прошел 28 июня. В честь Дня молодежи шоумены выступали в качестве спикеров на площадке «Знай». На этой локации также работал главный гость праздника — дизайнер Артемий Лебедев.  
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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