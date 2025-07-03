Популярные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) посетили Челябинский Трубопрокатный завод (ЧТПЗ). Во время экскурсии шоуменам показали все этапы производства труб и зону релаксации сотрудников. Об этом Вован и Лексус сообщили в социальных сетях.
«Посетили вместе с Артемием Лебедевым ЧТПЗ. Нам провели подробную экскурсию, показав все этапы производства труб, центр управления цехом и зону релаксации сотрудников в виде сада камней», — написали пранкеры у себя в telegram-канале.
Шоумены отметили, что цех по выпуску труб большого диаметра «Высота 239» открывал лично президент России Владимир Путин. Эта продукция используется в таких масштабных проектах как «Сила Сибири», «Южный коридор» и многих других.
Пранкеры Вован и Лексус, ведущие одноименного шоу на Первом канале, стали хэдлайнерами «Молфеста» в Челябинске, который прошел 28 июня. В честь Дня молодежи шоумены выступали в качестве спикеров на площадке «Знай». На этой локации также работал главный гость праздника — дизайнер Артемий Лебедев.
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