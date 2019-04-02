В Раде оценили последствия победы Зеленского на выборах

В первом туре выборов на пост украинского лидера Зеленский набрал более 30 процентов голосов Фото: Владимир Зеленский, Instagram

Если на выборах на пост президента Украины победит комик Владимир Зеленский, в стране не произойдет больших изменений. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

«Если выбирают Зеленского, то принципиальных изменений не будет, сменится только элита», — цитирует Рабиновича News.ru. По мнению депутата, новый глава государства не сможет изменить того, что происходит в стране: его полномочия ограничены и у него нет своей команды в парламенте.

Первый тур выборов на Украине состоялся 31 марта. По итогам подсчета 95,7 процента голосов, Владимир Зеленский набрал 30,22 процента, действующий украинский президент Петр Порошенко — 15,93 процента. В связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал от 50% голосов, назначен второй тур выборов, он состоится 21 апреля. Ранее представитель избирательного штаба Зеленского Александр Данилюк сообщил, что кандидат в президенты готов к переговорам с президентами России и США.