В Москве сын экс-сенатора сбил сотрудника ГИБДД во время погони. ВИДЕО

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
26 мая 2019 в 23:33
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Клипарт. Екатеринбург, дорожное движение, дпс, гибдд
Сотрудник ГИБДД госпитализирован, водитель задержанФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Москве сын бывшего члена Совета Федерации Амира Галлямова — Тимур — сбил сотрудника ДПС, который пытался его задержать. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

Как рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел на Кутузовском проспекте, по которому сын экс-чиновника ехал на внедорожнике Land Cruiser 200. Мужчина был остановлен экипажем ДПС для проверки документов, но при общении стал вести себя неадекватно, а затем попытался скрыться.

«Экипажем ГИБДД было осуществлено преследование нарушителя. Когда правонарушитель остановился на красный сигнал светофора, сотрудниками была предпринята попытка задержать его, однако он резко вывернул руль вправо и совершил наезд на инспектора ДПС», — приводит РЕН ТВ слова Волк. После этого водитель продолжил скрываться, но позже был задержан.

Тимур Галлямов, по данным телеканала, признался, что в момент происшествия находился в состоянии наркотического опьянения — употребил кокаин. Поэтому он якобы испугался, когда его остановили полицейские и попытался уехать. Как пишет RT, сотрудник ГИБДД госпитализирован с переломом голени. Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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