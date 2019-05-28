Экс-глава курганского штаба Навального уехал на выборы в Европу

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Кургане Михаил Кузовков покинул эту должность. Он уехал в Данию, где принимал участие в выборах в Европарламент в качестве наблюдателя, сообщил «URA.RU» руководитель областного центра общественного контроля Иван Камшилов.
«В воскресенье в Дании состоялись выборы в Европарламент. Кузовков ездил на них наблюдателем», — поделился Камшилов. Он также добавил, что в ближайшее время активист должен вернуться назад. Получить комментарии Кузовкова «URA.RU» не удалось — он не ответил на звонок корреспондента агентства. На странице активиста в Facebook местом работы указано движение в защиту прав избирателей «Голос».
Заместитель руководителя штаба Навального в Кургане Алексей Шварц подтвердил «URA.RU», что Кузовков больше не возглавляет это объединение, так как не сработался с руководством. Обязанности координатора в курганском штабе оппозиционера временно возложены на Шварца. Он заявил, что не знает, чем сейчас занимается Кузовков.
Ранее «URA.RU» сообщало, что весной в Кургане вновь начал работу штаб Навального, закрытый за год до этого. Активисты движения тогда рассказывали «URA.RU», что планируют основать независимый профсоюз, следить за чистотой предстоящих выборов и привлекать внимание к экологическим проблемам Зауралья.