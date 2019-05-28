Преподавателя тюменского вуза нашли мертвым

Рядом с телом мужчины нашли шприц Фото: depositphotos.com

Преподаватель Тюменского государственного медицинского университета Алексей Санников покончил жизнь самоубийством. Об этом «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Руководство пока ничего не говорит. Информация внутренняя. Найден в своей квартире. Рабочая версия — профессиональная деятельность», — уточнил инсайдер, отметив, что рядом с телом были найдены ампула и шприц.

Информацию подтвердил источник в силовых структурах. «Санников действительно был в сводках. Пока что неизвестно, был ли он в своей или чужой квартире», — пояснил собеседник. По его словам, причины произошедшего остаются неизвестными.

В пресс-службе ТюмГМУ корреспонденту «URA.RU» ситуацию комментировать отказались и попросили прислать официальный запрос.

Алексей Санников — доцент, доктор медицинских наук и заведующий кафедрой медицинской и биологической физики тюменского медуниверситета. Также Санников преподавал на кафедре математики и информатики Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и права.